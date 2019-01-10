«Фонтанку.ру» купил издатель Elle и Maxim Виктор Шкулев

Медиаменеджер Виктор Шкулев приобрел АО «АЖУР-Медиа», издающее электронные СМИ «Фонтанка.ру», «Доктор Питер», «Водитель Петербурга», объявил председатель совета директоров «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов.

Сделку называют крупнейшей на рынке петербургских СМИ за последнее время и одной из самых крупных в стране по электронным медиа. По словам с Константиновым, он знаком со Шкулевым со времен работы в «Комсомольской правде» в 1990-х годах.

«Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», - подчеркнул Константинов.

Акционер добавил, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается, а на изменения в части бизнеса он рассчитывает. При этом по данным источников ЗАКС.Ру, перед этой покупатель потребовал изменить устав, чтобы миноритарии не могли влиять на решение мажоритарных акционеров. Ранее в уставе был пункт, согласно которому владельцы контрольного пакета не могли влиять на редакционную политику.

Виктор Шкулев – президент компании Hearst Shkulev Publishing, в которую входят такие бренды, как Elle, Maxim, Psychologies и другие. С 2012 года активно приобретает региональные СМИ, развивает сеть Regional Network. В нее входят такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие.

Последние два года должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью в Hearst Shkulev Media занимала Ирина Ган. В ноябре 2018 года она перешла на работу в Смольный, став советником врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова по взаимодействию со СМИ.

Это третий случай продажи «АЖУР-Медиа». В 2013 году шведский концерн Bonnier приобрел 51% АО «АЖУР-Медиа». Однако из-за изменений в российском законодательстве об ограничении доли иностранных компаний в российских СМИ в 2015 году миноритарные акционеры выкупили компанию, и «Фонтанка» стала принадлежать четырем физическим лицам – Андрею Потапенко, Андрею Константинову, Александру Горшкову и Евгению Вышенкову.

До 2015 года Bonnier принадлежало еще одно петербургское издание – «Деловой Петербург». Затем его также продали Fort Group, а после с рассрочкой – главному редактору издания Максиму Васюкову. В конце 2017 года «Деловой Петербург» перешел в собственность бизнесмена Григория Березкина и принадлежащего ему холдинга РСН. Вскоре в издании сменилось руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, гендиректором – Наталья Шелудько. Оба они – выходцы из правительства Ленобласти. После кадровых перестановок «Деловой Петербург» покинул ряд редакторов и ведущих журналистов, долгое время работавших в редакции.

Шелудько называют человеком, близким к Любови Совершаевой – ранее заместителю полпреда президента по СЗФО, а ныне – руководителю аппарата врио губернатора. Как отмечает 47news, по некоторым данным, Совершаева в 2012 году помогла Шелудько сблизиться с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, и чиновница стала главой комитета по печати.