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11:58

Фигуранткам дела "Нового величия" Павликовой и Дубовик не стали менять меру пресечения

18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, проходящие по делу так называемого дела "Нового величия, останутся под домашним арестом как минимум до 13 марта, сообщает ТАСС. Апелляции адвокатов не получили поддержки у Московского городского суда.

"Апелляционная коллегия городского суда отклонила жалобы защиты на продление домашнего ареста Павликовой и Дубовик до 13 марта, постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", - сослалось агентство на компетентный источник.

Напомним, что добиться изменения меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест стоило в 2018-м году стороне защиты, а также обществу в целом большого труда. До тех пор, пока юные обвиняемые не получили всероссийскую известность, суд не спешил идти им навстречу.

Остальные восемь человек, проходящие по делу о создании некоего экстремистского сообщества и участии в нем, продолжают оставаться в изоляторе. Неоднократно появлялась информация о жестоком с ними обращении. Пожилому правозащитнику Льву Пономареву, призывавшему общественность поддержать фигурантов громкого дела, в декабре назначили за эти призывы 16 суток административного ареста, что вызвало негодование у значительной части либеральной общественности.

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