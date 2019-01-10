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12:49

Троицкий составил пятерку "нелюдей года", которую возглавил Пригожин

Публицист Артемий Троицкий попрощался с ушедшим 2018-м годом при помощи собственноручно составленного антирейтинга публичных фигур, которые, с его точки зрения, наихудшим образом себя проявили. Замкнул топ-5 "нелюдей года" директор Росгвардии Виктор Золотов, записавший минувшей осенью агрессивное видеообращение к политику Алексею Навальному.

"Достаточно на него посмотреть, чуть-чуть послушать, чтобы понять, что что-то есть в нем такое гуманоидное. Этот деревянный Урфин Джюс провел год очень активно, благодаря чему стал посмешищем на всю Россию", - отметил Троицкий в эфире ARU.tv.

Четвертую строчку в его списке заняла официальный представитель МИД Мария Захарова, которая удостоилась такого определения, как "чемпион мира по вдохновенной лжи".

На третьем месте у критика расположились ведущие федеральных телеканалов - Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Роман Шейнин, Ольга Скабеева - с характеристикой "продажные, хамоватые, гнусные личности, медийная шпана".

Президент Владимир Путин занял второе место на специфическом "пьедестале" - из-за множественных ошибок во внешней и внутренней политики, а победил - как часто пишут СМИ, приближенный к нему бизнесмен Евгений Пригожин. Его имя Троицкий связывает с летним убийством российской съемочной группы в ЦАР и отмечает, что внешность Пригожина, часто называемого "путинским поваром", идеальна для попадания в учебники криминалистики.

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13:56    
А ведь даже он Машу уважает. Какая приятная формулировка - чемпион мира.. по вдохновенной...   Даже поэтично.  Захарова - молодец, вызывает восхищение даже у Троицкого.

13:32    
У русофобов свой список...У патриотов свой, в который бы уж точно попала эта конченая мразь Троицкий(в реальности Троцкий)

13:15    
Ух ты!!!

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