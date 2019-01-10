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13:06

Милонов сравнил песни Шнурова с пивной отрыжкой

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов, в экспрессивной форме оценил произведения, которые выходят из-под пера поэта и и музыканта Сергея Шнурова. В интервью Пятому каналу политик выразил свое отвращение к ним, заметив, что они уничтожают великую отечественную культуру.

Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. Чем грязнее, тем лучше. Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги

 

Виталий Милонов

По словам законотворца, творчество Шнурова мало чем отличается от пивной отрыжки, а самого музыканта можно считать убийцей Александра Пушкина. Милонов призвал полицию более активно действовать на концертах, где артисты прибегают к ненормативной лексике.

Ранее депутат записал видеоролик, где, пытаясь читать рэп, утверждает: он против запретов на концерты кого бы то ни было, если в песнях не прославляется наркомания и гомосексуализм.



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16:22    
Знает Виталий толк в отрыжках.

13:08    
Прав!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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