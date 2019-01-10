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13:43

Прокуратура не считает акцию "Он нам не царь" мирной

Представитель петербургской прокуратуры, выступающей истцом по делу о порче зеленых насаждений на митинге «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, заявил, что не считает эту акцию мирной.

На предварительном заседании Фрунзенского районного суда 10 января представитель истца отметил, что акция «не может быть мирной априори», так как в ходе ее проведения городу нанесли ущерб: затоптали газоны, сломали цветы и кустарники.

Прокуратура также считает, что координатор движения «Весна» Богдан Литвин, выступающий соответчиком по делу, должен был следить за соблюдением правопорядка на акции и сообщать о нарушениях полиции.

Напомним, прокуратура в ходе проверки оценила ущерб от проведенной акции почти в 10,9 млн рублей. По данным ведомства, зеленые насаждения испортили в Александровском саду и саду у Зимнего дворца. Иск о возмещении ущерба прокуратура подала к Богдану Литвину и координатору петербургского штаба Навального Денису Михайлову, которых посчитали организаторами акции.

Защитник Литвина Александр Передрук ходатайствовал о привлечении к делу в качестве соответчиков полицейских, которые проводили задержания у Зимнего дворца. Судья Наталья Подольская в удовлетворении ходатайства отказала.

Сергей Еремеев

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