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15:19

Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на трехлетний административный надзор

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов пожаловался в Европейский суд по правам человека на трехлетний административный надзор, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского. 

По мнению защиты оппозиционера, в отношении Удальцова российский суд нарушил права на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и объединений, свободу передвижения. Также в заявлении есть жалоба на преследование по политическим мотивам.

Трехлетний административный надзор на Удальцова наложил Симоновский суд в сентябре 2018 года. Случилось это после того, как оппозиционера дважды за 2017-2018 год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов – хотя у Удальцова есть непогашенная судимость.

Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017-го он вышел на свободу.

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