Шнуров ответил на претензии Милонова

Эстетические упреки депутата Государственной думы Виталия Милонова в адрес музыканта Сергея Шнурова относительно безнравственности творчества группы "Ленинград" парировал ее фронтмен у себя в Instagram.

Будучи чуть разборчивее и изысканнее в выражениях, чем обычно, Шнуров намекнул на то, что лоббирование и поддержка идеи о поднятии пенсионного возраста со стороны оппонента тоже не выглядит чем-то особенно нравственным.

Что слезы льет старик у банкомата, Подумаешь, немного не поест. Вот если в песнях будет меньше мата, Тогда наладится житуха, вот те крест. — Сергей Шнуров - Виталию Милонову

Иронизируя, музыкант добавил, что депутат "вообразил себя парламентарием от Рая", немного пройдясь по его внешности.

Ранее политик возмутился обилием обсценной лексики в текстах "Ленинграда", призвав силовиков решительнее наказывать авторов за нецензурную брань со сцены. Столь порицаемые им песни Милонов уподобил пивной отрыжке.

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