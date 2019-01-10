Шнуров ответил на претензии Милонова

Эстетические упреки депутата Государственной думы Виталия Милонова в адрес музыканта Сергея Шнурова относительно безнравственности творчества группы "Ленинград" парировал ее фронтмен у себя в Instagram.
Будучи чуть разборчивее и изысканнее в выражениях, чем обычно, Шнуров намекнул на то, что лоббирование и поддержка идеи о поднятии пенсионного возраста со стороны оппонента тоже не выглядит чем-то особенно нравственным.
Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест.
Иронизируя, музыкант добавил, что депутат "вообразил себя парламентарием от Рая", немного пройдясь по его внешности.
Ранее политик возмутился обилием обсценной лексики в текстах "Ленинграда", призвав силовиков решительнее наказывать авторов за нецензурную брань со сцены. Столь порицаемые им песни Милонов уподобил пивной отрыжке.
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