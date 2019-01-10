Невзоров: Макарову нужно максимальное количество послушных идиотов

Непрекращающееся стремление спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова запретить комедию о блокаде "Праздник" оценил в личном видеоблоге публицист Александр Невзоров, найдя его целесообразным для политика.

Чем меньше будет свободных, мыслящих, оторвавшихся от пуповины государственной идеологии людей, тем ему будет будет хуже — Александр Невзоров - о Вячеславе Макарове

И, напротив, "уютнее всего", по мнению журналиста, Макарову было бы находиться среди зашкаливающего количества "предельно послушных идиотов" и командовать ими.

Вместе с тем, Невзоров признался, что у него самого тоже нет особого желания видеть вокруг себя людей более умных и сильных, чем они есть, хотя, в то же время, они телеведущему "ничем бы не помешали".

Напомним, социальную комедию Алексея Красовского, повествующую о социальном расслоении в декорациях блокадного Ленинграда, режиссер выложил 3 января на видеохостинге YouTube после того, как столкнулся с волной чиновничьего и общественного порицания фильма. По словам Красовского, его даже угрожали убить - те, кто увидел в картине признаки кощунства.

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