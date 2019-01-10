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16:55

Марию Мотузную исключили из перечня экстремистов

Жительницу Барнаула Марию Мотузную исключили из перечня экстремистов, сообщил в Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков. Вместе с Мотузной исключен еще один обвинявшийся в расжигании ненависти барнаулец, Андрей Шашерин.

«Это означает, что в отношении них уголовные дела по статье 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», - отметил Чиков.

Мотузную обвиняли в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за мемов на религиозную тему. Похожие обвинения предъявили еще нескольким жителям Барнаула. Ее уголовное дело вернули в прокуратуру после общественного резонанса вокруг преследования за репосты. Затем она покинула Россию.

Ранее были приняты поправки, предполагающие частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Согласно им, за первое нарушение закона наступает административная ответственность, которая грозит штрафом, обязательными работами или арестом до 15 суток. Второе правонарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что делается это для исключения уголовного преследования за «деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

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17:24    
Зря это. Таких уродов надо держать на крючке всю их поганую жизнь.

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