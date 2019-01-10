Милонов предложил ставить наркоманам специальный штамп в паспорте

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, представляющий Петербург, выступил с очередным ярким и запоминающимся законодательным предложением. Считая, вероятно, людей, страдающих от наркотической зависимости неполноценными гражданами, единоросс считает правильным отмечать их личные документы специальными знаками - то ли для некоей пользы общества, то ли для того, чтобы дополнительно пристыдить. Оригинальной инициативой он поделился с информационным агентством "Москва".
Я бы делал отметку в паспорте, печать, свидетельствующую о том, что человек наркоман, сроком на 10 лет, чтобы ему не давали кредитов, не давали никакой деятельности, потому что он совершает свои действия под воздействием наркотиков
Важной составляющей общей задумки Милонова стала необходимость приравнять употребление наркотиков к тяжелому уголовному преступлению, а, соответственно, наркоманов - к опасным преступникам.
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