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17:50

Четырбок просит сохранить граффити по мотивам фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

 

Депутат Заксобрания Денис Четырбок обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с просьбой спасти от закрашивания граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

На портале «Наш Санкт-Петербург» 25 декабря появилась жалоба от пользователя А. С., который обратил внимание городских служб на «очередную халтурную роспись». К посту были прикреплены фото с граффити по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Спустя несколько дней представители администрации Центрального района сообщили, что работы по устранению граффити выполняются только при температуре не ниже +8, так что с рисунком будут разбираться весной, не позднее 31 мая. При этом, заметили чиновники, возмутившее петербуржца граффити «не носит экстремистский характер, не представляет угрозу жизни и здоровью граждан».

Об этом же упомянул и Четырбок в обращении к Бондаренко. «Изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей. Так зачем его закрашивать?» - недоумевает он. По его мнению, это граффити можно «смело можно считать жемчужиной уличного искусства», и оно «не не должно исчезнуть с подачи "жалобы", написанной каким-то анонимным человеком и не имеющей никаких объективных доводов».

«Прежде чем принимать решение о закрашивании, нужно спросить мнение жителей. Я уверен, что абсолютное большинство выскажется в поддержку изображения», - подчеркнул депутат.

Это не первое художественное граффити, на которое жалуется этот пользователь. Он также жаловался на граффити с главным героем фильма «Брат» Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова, с жирафом на домах в Шушарах.

Большой резонанс вызвало требование этого пользователя закрасить граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, который команда HoodGraff нарисовала после того, как национальная команда впервые за 32 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. «Ленэнерго» тогда договорилась с администрацией Петроградского района об отсрочке устранения граффити.

Тем не менее вандалы дважды испортили граффити: сначала Черчесову на рисунке «отрезали» палец, затем, когда художники все исправили, - поверх портрета красной краской написали «Почему мундиаль в гомофобной стране?» с подписью хЕВАх – так называет себя один из трансгендерных петербуржцев. В итоге художники сами закрасили граффити и отказались его восстанавливать.

 



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