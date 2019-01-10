Французский суд приостановил слушания по делу Павленского и ищет нового переводчика

Парижский суд приостановил слушания по делу российского акциониста Петра Павленского для поиска нового переводчика, передает «Интерфакс».

Сообщается, что Павленский с начала заседания вел себя агрессивно, много говорил по-русски, стучал по микрофону и, возможно, высказывал претензии по поводу работы переводчика. Приостановленное заседание может возобновиться позже, 10 января.

Павленского судят во Франции по делу о поджоге здания Банка Франции в 2017 году. Еще одна фигурантка дела – его соратница Оксана Шалыгина. Их обвиняют в «порче имущества способом, угрожающим жизни людей». О своей акции художник заявлял, что он таким образом призывал «разжечь огонь революции по всему миру».

Павленский покинул Россию после обвинений в изнасиловании, получив убежище во Франции. В июне 2016 года его признали виновным в повреждении объекта культурного наследия по делу о поджоге двери ФСБ на Лубянке. После этого Мещанский суд Москвы оштрафовал художника в общей сумме на 980 тысяч рублей, кои он, эмигрировав, не выплатил.