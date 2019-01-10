Радзиховский: Для Путина отдать Курилы - смерти подобно

Тема территориального спора между Россией и Японией за Курильские острова, неожиданно актуализировавшаяся в последнее время, с каждым днем становится для президента Владимира Путина все большей головной болью, убежден политолог Леонид Радзиховский. В его представлении, Путин угодил в патовую позицию, и самое меньшее, чем может разрешиться эта проблема - неизбежный и огромный международный скандал. Свое мнение специалист изложил на ресурсе UAportal.

Суть возникшего цугцванга состоит в том, что российский лидер пока почему-то не может официально отказать японцам и в то же время не может себе позволить пойти им на уступки, поскольку его авторитет внутри страны и так заметно снижается.

Молчание все выше и выше поднимает японские ожидания. И если, в конце концов, Путин возьмет и выльет на головы японцев ведро ледяной воды, то что же будет в отношениях России и Японии? Да, на 5 минут это опять поднимет рейтинг Путина, без вопросов, но японцы этого оскорбления не простят. — Леонид Радзиховский

Передачи островов, заверил публицист, не будет точно - из всех вариантов это тот, который можно считать на сто процентов исключенным, поскольку для популярности российского лидера "смерти подобен" и полностью дезавуирует положительный эффект от присоединения Крыма в 2014-м году.

"Это стало бы именно таким конкретным, ясным, простым, неопровержимым обвинением против Путина. Неопровержимым. И никакое телевидение, никакие Познеры, никакие Соловьевы и Киселевы тут ничего сделать бы не могли", - прогнозирует Радзиховский.