Роспотребнадзор запретит приносить в школу скоропортящиеся продукты

Роспотребнадзор разрабатывает новые правила, устанавливающие, какую пищу в ближайшем будущем учащиеся школ смогут приносить с собой из дома в образовательные учреждения, а какая подлежит запрету. По последним данным, которые приводит "Интерфакс", табуирована будет скопортящаяся домашняя еда, в то время как бакалея и консервация будет находиться вне запрета.

"Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома (это продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся, - например, фрукты, сухофрукты, орехи и т.д.), и, каким образом питание должно быть организовано в общеобразовательной организации в таком случае", - ссылается агентство на источник внутри Роспотребнадзора.

Ожидается, что в новом своде правил, над которым трудятся чиновники, будут учтены национальные особенности той или иной кухни, которая укоренена на территории России как самой большой страны в мире.

"Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровье сберегающей функции питания", - уверяют в ведомстве.