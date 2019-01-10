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19:54

Вслед за Навальным Собчак недовольна сенатором Клишасом

Законотворческую деятельность получившего в последнее время скандальную известность члена Совета Федерации Андрея Клишаса раскритиковала телеведущая и политик Ксения Собчак. По ее мнению, в своем запретительном азарте единоросс утратил чувство меры, примеряя на российский интернет "одежду" северокорейского. Своими впечатлениями женщина поделилась в Facebook, апеллируя к законодательной инициативе о наказании граждан за "неуважение" представителей власти в интернете.

То есть вот судья принимает незаконное решение, оперативник пытает, чиновник ворует, мэр с бандитами спелся, а фсбешник их крышует, а вы должны вот это все уважать?!? Кажется, Клишас живет в какой-то другой стране

Ксения Собчак

Первое сравнение, которое пришло в голову члену "Партии перемен" в связи с изысканиями Клишаса, это ограниченность медийного поля первой и второй "кнопками" телевидения - как во времена Советского Союза.

Напомним, что на фоне своей бурной законотворческой деятельности в конце 2018-го года Андрей Клишас прославился еще и как обладатель обширной коллекции элитных часов и владелец дорогой недвижимости, чему посвящено одно из последних расследований Фонда борьбы с коррупцией.

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