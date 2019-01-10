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20:21

Шлосберг пообещал пренебрегать законом о "неуважении к власти"

Наделавший немало шума еще до своего возможного принятия, законопроект сенатора Андрея Клишаса, предлагающий наказание за неуважение к представителям власти в интернете, встретил отклик в лице лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга. В эфире своего YouTube-канала политик пообещал, что, несмотря ни на что, продолжит свою привычную линию поведения и не отступит из-за принятия данного закона от своих декларируемых принципов ни на шаг.

Как сейчас говорю правду, так и буду говорить, в тех же выражениях, абсолютно с теми же оценками, и пусть они рассказывают мне про неуважение к власти. Я им зато расскажу, чем уважение к власти отличается от уважения к государству. Я, уважая государство, могу не уважать власть.

Лев Шлосберг

Более того, если не опускаться до брани, полагает "яблочник", то можно и нужно быть еще критичнее в оценках, если оно того заслуживает.

"Я могу отзываться о власти не только критично, но и уничижительно - если власть, финансируемая моими налогами, работает против общества и против государства. Мы их научим Родину любить", - иронично пригрозил демократ.

За распространение фейковых новостей в СМИ и интернете гражданам могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Думский комитет по законодательству успел 9 января ожидаемо поддержать оба законопроекта.

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