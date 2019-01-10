Оплатить проезд по "Подорожнику" стало возможным через Telegram

Бесконтактную карту-проездной "Подорожник" теперь стало технически возможным пополнять через мессенджер Telegram - при помощи специального бота OplatatransportaBot. Информация об этом размещена на официальном сайте подземки.

Ранее удаленным способом можно было пополнять электронную карточку только через sms-сообщения и специальные приложения для смартфонов.

Пассажирам обещают, что комиссии с них брать за новую удобную опцию никто не будет.