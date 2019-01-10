«Говорить о ботанике не собираюсь»: как рассматривали политическое дело о вытоптанном газоне

Во Фрунзенском районном суде состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры к предполагаемым организаторам акции «Он нам не царь». Ведомство пытается отсудить у двух активистов 10,9 млн рублей якобы за ущерб, нанесенный садам, в которых собирались протестующие. Привлекать в качестве соответчиков сотрудников полиции, бегавшим 5 мая по газонам и цветам за участниками акции, суд отказался.

Смешно? За дверь

Утром 10 января на проходной Фрунзенского суда скопилась внушительная очередь. «Вы практиканты что ли, куда вас так много?» - ворчал один из посетителей, оглядывая занявших почти весь холл активистов штаба Алексея Навального и движения «Весна». Они пришли поддержать своих лидеров Дениса Михайлова и Богдана Литвина на предварительное рассмотрение иска прокуратуры о причиненном городу ущербе на анти-путинской акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.

ЗАКС.Ру рассказывал о претензиях прокуратуры, посчитавшей, что митингующие уничтожили газон, кустарники и цветы в Александровском саду и саду Зимнего дворца на сумму более 10,9 млн рублей. Это дело стало первым известным случаем в истории России, когда предполагаемых организаторов протестной акции пытаются привлечь к гражданской ответственности за порчу городского имущества.

У пожелавших присутствовать на историческом процессе еще в коридоре забрали паспорта для переписи данных. Как объяснила позже судья Наталья Подольская, это было необходимо, чтобы никто из слушателей впоследствии не был заявлен в качестве свидетеля. Пришедших на заседание оказалось больше, чем мест в зале. Люди теснились, кто-то сел практически на колени соседа. «Не беспокойтесь, посадим всех», - острил помощник судьи. Человек десять все-таки не пустили. Чтобы не ущемлять права не успевших занять места, приставы оставили дверь в зал суда открытой.

Прежде чем начать заседание, судья минут 15 изощренными способами выясняла, все ли слушатели сдали паспорта. Сначала она заставила присутствовавших делать расчет. Слушатели по очереди говорили: первый, второй, третий и так далее. Оказалось, что в зале уместилось 22 посетителя. Паспортов на своем столе судья насчитала меньше. Добровольно признались в том, что не сдали документы только двое. По мнению судьи, этого было не достаточно. Она стала зачитывать фамилии из паспортов – и каждый, услышав свою фамилию, вставал и тут же садился. Идея не принесла никакой пользы, и судья решила ее модернизировать: снова принялась делать перекличку, но на этот раз люди должны были вставать и оставаться стоять. Когда в зале начинали смеяться, судья обижалась. «Кому смешно, тот пойдет за дверь», - предупреждала она. В ходе дальнейшего заседания она еще не раз повторила эту фразу, адресуя ее в том числе участникам процесса. В конце переклички на ногах стояли все слушатели. Судья выдохнула и начала заседание.

«Мусор» и сирень

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, представляющий интересы координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова, ходатайствовал о разрешении фото- и видеосъемки в зале суда. Судья Подольская в удовлетворении отказала, не увидев в рассматриваемом деле должного резонанса.

- Это первый случай взыскания ущерба по итогу общественного мероприятия. Первое дело, где прокуратура пытается воспрепятствовать 31 статье (31 статья Конституции гарантирует право граждан на мирные собрания – прим. ЗАКС.Ру), привлекая к гражданско-правовой ответственности, - объяснял ей Помазуев. – Оно, безусловно, будет иметь прецедентный характер для всей российской правовой системы.

Судья в ответ заверила, что регулярно рассматривает подобные споры.

Сотрудники прокуратуры в качестве доказательства того, что Михайлов организовывал петербургскую акцию «Он нам не царь», попросили приобщить к материалам дела диск с видеозаписью эфира канала «Навальный Live». На ней координатор петербургского штаба, стоя на Невском проспекте, в разгар протестного шествия отвечает на вопросы московских товарищей. Защита обратила внимание на то, что ни Александровский сад, ни сад у Зимнего дворца на видео не попали и непонятно, был ли там Михайлов вообще. На это представители истца возразили, что в таком случае ответчик тем более виноват: не контролировал ход акции.

Михайлов вступать в полемику на этот счет не стал, а сразу заявил, что в отношении него начали новое политическое дело, уже третье за майскую акцию против путинской инаугурации. За первые два он отбыл 25 суток ареста и выплатил 300 тысяч рублей штрафа.

- Я это дело считаю политически мотивированным, и говорить о ботанике не собираюсь, - заявил координатор штаба Навального суду. - Ни один наш митинг не был согласован, но мы имеем право выходить согласно статье 31, что и сделали. Никаких призывов к противоправным действиям ни от кого, в том числе и от меня не было.

- То есть, ломать сирень вы не призывали? – поинтересовалась судья.

- Не призывал.

Других вопросов о политической подоплеке дела у судьи не возникло. Рассуждения Михайлова о преследовании со стороны городских властей она назвала «мусором» и отказалась вносить их в протокол.

Представлявший интересы федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина юрист Александр Передрук, взяв слово, ходатайствовал о привлечении в качестве соответчиков по делу сотрудников полиции. Экипированные полицейские, гонявшиеся за активистами, по мнению защитника, уничтожили растительности не меньше, чем рядовые граждане. Против этого ожидаемо выступили представители прокуратуры, после чего судья ходатайство отклонила.

- Определение ответчика лежит исключительно в компетенции истца. А истец возразил, - объяснила она.

«Проведите разъяснительную работу»

Чтобы подтвердить причастность Литвина к организации акции, представители истца попросили приобщить к материалам дела еще одну видеозапись. На ней, по словам сотрудников прокуратуры, Литвин идет по Невскому проспекту с флагом в руке и призывает толпу следовать на Дворцовую площадь.

Александр Передрук обратил внимание, что сам Литвин до площади так и не дошел - его задержали у Гостиного двора.

- Полицейские не могут задерживать до прекращения публично-массового мероприятия. Значит, к моменту задержания Литвина оно уже было прекращено, - добавил защитник.

Сотрудники прокуратуры после небольшого совещания ответили, что до шествия по Невскому проспекту был митинг в Александровском саду, где также испортили растительность, и за это Литвину придется ответить.

- Литвин должен был призвать участников публичного мероприятия к соблюдению закона, не причиняя вреда собственности государства и городу федерального значения Санкт-Петербурга, - заявил представитель истца.

- Каким образом он должен был это делать? – поинтересовался Передрук

- Это зависит от его возможностей. Он мог призвать сотрудников правопорядка к пресечению правонарушений.

Дискуссию прервала судья, отвлекшаяся на одного из слушателей, который поднялся, чтобы выйти в коридор.

- Вы проводите разъяснительную работу, - обратилась судья к ответчикам. - То кусты поломают, то порядок в здании суда нарушают.

Загадочные акты

Третьим лицом по делу проходит комитет по благоустройству. По ходу предварительного судебного заседания выяснилось, что присутствовавшие на предварительном заседании представители третьей стороны работают не в городской администрации, а в частной фирме СПП «Центральное», компании-подрядчике комитета.

Генеральный директор СПП «Центральное» Анна Харичева поучаствовала в беседе о ботанике, которую старался избежать Денис Михайлов. Руководительница заявила, что некоторые уничтоженные растения были высажены буквально за день до протестной акции, а ответчики не понимают всей серьезности нанесенного ущерба.

- Это объект культурного наследия. Вы смотрите на него как на зеленку, как вы выражаетесь, а это ценность. Новопосаженное дерево не несет ту ценность, которое несло то, которое раньше тут произрастало, - отметила Харичева.

Представители ответчиков ходатайствовали о вызове в суд подчиненных гендиректора СПП «Центральное»: инженера Шалыгу и ведущего специалиста Шевченко. Судя по материалам дела, те уже 5 мая составили акты обследования зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости. Сотрудники прокуратуры подтвердили, что опирались на эти акты при составлении исковых требований. Представители ответчиков при составлении актов не присутствовали, и не имели возможности провести альтернативную экспертизу.

- Мы хотели убедиться, что составлявшие акты сотрудники действительно были на месте и все это видели, а не составляли документы через две-три-четыре недели, как это часто бывает в российской судебной практике, когда речь идет о подведомственных государству учреждениях, – — рассказал ЗАКС.Ру защитник Помазуев уже по завершению предварительного заседания.

В самом конце почти четырехчасового заседания судья Подольская ходатайство о вызове сотрудников СПП отклонила. Имеющихся в материалах дела документов и так достаточно, объяснила она.

По завершению во Фрунзенском суде снова выстроилась очередь – на сей раз слушатели забирали свои паспорта. В ожидании документов обсуждали прецедентное дело. Большинство сравнивали только что увиденное заседание с затянувшимся школьным уроком, другие говорили, что было больше похоже на цирк.

Сергей Еремеев

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