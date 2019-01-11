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9:20

За поджог французского банка Павленский отбудет условный срок

Скандально известный художник-акционист Петр Павленский, перфомансы которого, как правило, сопровождаются самоистязанием и порчей имущества, решением французского правосудия получил три года тюрьмы за поджог дверей национального банка Франции. Однако, свободы его не лишили, поделив этот срок на два года условного заключения и один год - реального, который он, по мнению суда, фактически отбыл, находясь все это время под стражей, сообщает РИА "Новости".

Аналогичным образом поступили с его "боевой подругой" Оксаной Шалыгиной, только в ее случае два года тюрьмы поделили на 16 месяцев условного наказания и 8 - тех, что она провела под следствием.

Вдвоем они также должны будут выплатить банку Франции свыше 20 тысяч евро компенсации за материальный ущерб. Где они достанут эту сумму, пока представляется загадкой, поскольку Павленский прежде не раз хвастался тем, что принципиально нигде не работает.

О своей акции художник заявлял, что он таким образом призывал «разжечь огонь революции по всему миру». До нее Павленский поджигал двери центрального здания ФСБ на Лубянской площади. В Париже он оказался, скрываясь после громкого скандала: московская театральная актриса обвинила его в изнасиловании.

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