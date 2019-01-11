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9:55

Милонов вызвал Шнурова на дебаты и пообещал "раскатать" его рэпом

Заочная словесная перепалка, больше суток продолжающаяся между депутатом Государственной думы Виталием Милоновым и лидером музыкальной группы "Ленинград", привела к тому, что первый вызвал второго на некую дискуссию о судьбах русской культуры. Об этом он рассказал на той радиостанции, где и собирается дебатировать - "Комсомольская правда".

"Обсудим с господином частушечником нюансы поэтической семантики допустимой в нашей стране. И того творчества, которое гнать надо к духовному отцу Невзорова", - приводятся его слова.

Шнуровское стихотворение, посвященное ему лично и опубликованное накануне, 10 января, единоросс оценил невысоко и снисходительно, поскольку, по его словам, трудно требовать от бесталанного человека высоких поэтических образцов. Сам же Милонов намерен ответить Шнурову тоже в художественной форме - помимо дебатов.

"Наверно, он даже старался. Мы с парнями-рэперами готовим ему ответ. Раскатаем гопника рэпом", - пообещал депутат.

Ранее он выразил негодование обилием матерной ругани в текстах "Ленинграда", сравнив песни коллектива с пивной отрыжкой. В ответ музыкант намекнул на то, что это не самая сегодня серьезная проблема страны, в то время как за поднятие пенсионного возраста Милонову ратовать бы не следовало.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:11   Егор  
Эй ты макаров, быстро взял лопату и пошел убирать снег, хоть какая-то от тебя за 15 лет польза будет

10:01   Питр Нищебродов  
Сергей уже ответил в инстаграм
https://www.instagram.com/p/Bsdmoq7l5vI/

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