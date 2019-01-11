В ЗакСе поддержали идею допуска волонтеров до реставрационных работ

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа 11 января единогласно проголосовал в поддержку инициативы единороссов Дениса Четырбока и Анастасии Мельниковой, позволяющей волонтерам участвовать в реставрации объектов культурного наследия.



На заседании комитета Четырбок отметил, что городским властям пока не хватает сил и средств на обеспечение единовременного восстановления всех исторических памятников.



- Волонтеры будут привлекаться не для технически сложных работ. Речь идет о вспомогательного вида работах, которые смогут осуществлять люди без специального образования, - добавил единоросс.



Он также отметил, что инициатива носит воспитательную функцию.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.