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10:21

В ЗакСе поддержали идею допуска волонтеров до реставрационных работ

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа 11 января единогласно проголосовал в поддержку инициативы единороссов Дениса Четырбока и Анастасии Мельниковой, позволяющей волонтерам участвовать в реставрации объектов культурного наследия.

На заседании комитета Четырбок отметил, что городским властям пока не хватает сил и средств на обеспечение единовременного восстановления всех исторических памятников.

- Волонтеры будут привлекаться не для технически сложных работ. Речь идет о вспомогательного вида работах, которые смогут осуществлять люди без специального образования, - добавил единоросс.

Он также отметил, что инициатива носит воспитательную функцию.

Сергей Еремеев



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