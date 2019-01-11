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11:28

Единоросс Четырбок объяснил, почему вернулся в Telegram

Председатель комитета по законодательству, член “Единой России” Денис Четырбок, на днях возобновивший работу своего Telegram-канала “Четырграм”, объяснил ЗАКС.Ру, что вернуться в мессенджер решил после внимательного изучения материалов дела о запрете Telegram.

- Мы внимательно изучили мотивировку апелляционных инстанций, всю совокупность документов, судебных актов. Там не содержится запрета на пользование Telegram-каналами, - сообщил Четырбок.

Канал “Четырграм” приостановил свою работу 14 апреля 2018 года. Четырбок написал, что ему не хотелось бы терять удобную площадку, но он всегда выполняет решение судов.

“Прервемся на профилактику, оценим ситуацию. Если будет возможность законно возобновить работу на других площадках, то мы этим воспользуемся”, - говорится в сообщении.

Мессенджер Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. 2 июля в “Четырграм” появилось приглашение присоединиться к аналогичному каналу в мессенджере WhatsApp.

7 января 2019 года Четырбок поздравил своих Telegram-подписчиков с Рождеством и объявил о возобновлении работы канала.

На январь 2019 года в Telegram у депутата более 400 подписчиков, в WhatsApp - 157.

Сергей Еремеев



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