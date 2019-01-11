Прокуратура наказала компании за некачественную уборку снега в Невском районе Прокуратура Невского района внесла представления в адрес руководителей ГУДП «Центр» и управляющих компаний «УК Евротракт» и «Жилкомсервис № 1 Невского района» из-за некачественной расчистки улиц и крыш от снега. Как показала проверка, «УК Евротракт» не расчистил от льда и снега крыши девяти домов, а «Жилкомсервис № 1 Невского района» - крыши семи домов. Образовавшаяся наледь могла упасть, травмировав граждан, отметили прокуроры. ГУДП «Центр» недобросовестно выполнял обязательные требования к уборке тротуаров, и из-за этого 9 января произошли четыре несчастных случая, в которых граждане получили травмы различных степеней тяжести, добавили в прокуратуре.Ведомство внесло в адрес руководителей организаций представления об устранении нарушении и привлечении виновных до к дисциплинарной ответственности. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен