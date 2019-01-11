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12:27

Президент РАН заступился за обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Президент РАН Александр Сергеев попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову поспособствовать изменению меры пресечения сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кузнецову, передает «Коммерсантъ».

По словам Сергеева, об этом его попросил сын ученого Ярослав Кудрявцев, и речь шла только о мере пресечения. 75-летний Кудрявцев находится в СИЗО более полугода.

«Это ученый, большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления», - подчеркнул президент РАН.

В аппарате омбудсмена сообщили, что направили обращение Сергеева в Генпрокуратуру. Кроме того представители Москальковой просили ФСИН провести медосвидетельствование Кудрявцева. В ответ пришла информация, что медзаключение установило отсутствие тяжелых заболеваний, препятствующих нахождению под стражей.

Кудрявцева обвиняют в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга и СПЧ. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

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