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12:58

Матвиенко предложила возродить в России звание генерал-прокурора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры, предложила восстановить в России звание генерал-прокурора, передает «Интерфакс».

12 января 1722 года указом императора Петра Первого в России был учрежден пост генерал-прокурора. «Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание - генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше», - сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, прокуратуре доверяют, обращаясь за помощью при задержках зарплаты, пенсий, пособий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном росте цен. Она призвала детально разбираться с каждым случаем последнего пункта, потому что у многих производителей «так и "чешутся руки" поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:58   Виталий  
Баба Валя слезла с печи и брякнула, чтобы помнили, что она ещё жива. Пожет пора ей носки вязать? Итак Совет Федерации превратили в дом для высокопоставленных пенсионеров.

15:01    
13:16 Кто о чем, а вшивый (13:16) о бане. Кровавой.

15:00    
14:18 Легко! $1 млн. и Сталин будет как новенький.

14:22    
Валентина Ивановна, ну почему Прокуратура должна разбираться с ростом цен? А Совет Федераций и Дума  для чего? Правительство? Все в России как в Зазеркалье...
Катаетесь, катаетесь за счет народных денег по заграницам, а ничего не усвоили...

14:18    
Лучше возродить Сталина

13:16    
Намного эффективнее и полезнее будет для России возрождение расстрельных команд! А то кругом одни коррупционеры, мошенники и тд. Чистить пора давно Россию от всякой мрази!

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