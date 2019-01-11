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13:29

В Чечне намерены помочь семьям пострадавших от магнитогорского взрыва

Семьи погибших и пострадавших от новогоднего взрыва в магнитогорском жилом доме могут рассчитывать на материальную и организационную помощь от чеченского фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил ТАСС со ссылкой на местного министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. Тот, в свою очередь, рассказал о том, как навещал больницы в Челябинской области и общался с местным политическим руководством.

"Составим списки и поможем от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям пострадавших. Чужой беды для чеченского народа не существует, это наша общая беда", - пообещал чиновник.

Общественный фонд, о котором идет речь, возглавляет родная мать нынешнего главы Чечни, Рамзан Кадыров. Организационная помощь будет заключаться в оплате лечения и его транспортной организации, если оно потребуется людям в другом регионе или даже государстве.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознали, судьба еще двух человек до сих пор не ясна. Специалисты, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают считать случившееся следствием взрыва бытового газа на втором этаже. В обществе идут серьезные споры: распространена версия о теракте.

5 января правительство объявило, что пострадавшим от взрыва выплатят из федерального бюджета в общей сложности 65 млн рублей. 9 января бывший хоккеист магнитогорского "Металлурга" Евгений Малкин перечислил на помощь пострадавшим 4 млн рублей.

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