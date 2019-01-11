В кабмине пообещали не запрещать дарить подарки врачам и учителям

Ограничения на подарки, которые планируется прописать в российском законодательстве, не коснутся врачей и учителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя аппарата кабмина Андрея Логинова.

«Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон "Об образовании", либо в закон "О здравоохранении", но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки - не более чем домыслы», - сказал Логинов.

Он напомнил, что ст. 575 ГК РФ допускает возможность получения учителями и врачами обычных подарков не дороже трех тысяч рублей. По словам Логинова, ее предложили дополнить уточнением «за исключением случаев, установленных законом», и это расценили как попытку ограничить подарки.

«Это все написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», - добавил представитель кабмина.

Осенью 2018 года правительство внесло на рассмотрениеГосдумы законопроект, в котором было прописано, что антикоррупционные стандарты федеральных чиновников хотят распространить на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями. Глава департамента развития госслужбы Митруда Дмитрий Баскак упоминал, что нормы могут распространить на врачей и учителей.