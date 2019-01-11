«Объединенные демократы» зарегистрировали 1000 потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

На сайте проекта «Объединенные демократы» зарегистрировался тысячный участник, желающий принять участие в сентябрьских выборах в местные советы, сообщили ЗАКС.Ру представители проекта.

По словам координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова, больше всего человек планирует участвовать в выборах в Приморском, Выборгском и Центральном районах, меньше всего – в Кронштадте, Колпино и Петергофе. Несколько сотен потенциальных кандидатов в мундепы уже прошли личные собеседования.

Проект стартовал в феврале 2018 года. По словам организаторов, его цель – подготовка оппозиционных политиков к муниципальным выборам 2019 года. «Объединенные демократы» предоставляют платформу для удобства ведения предвыборной кампании, а баллотироваться кандидаты будут по спискам различных демократических партий или самовыдвиженцами.

16 декабря петербургские «Объединенные демократы» провели свой второй конгресс, на котором, в частности, презентовали собственную школу муниципальных депутатов. Планируется, что она начнет работать в январе.

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