СК опроверг версию о связи ЧВК Вагнера с убийством трех россиян в ЦАР

В Следственном комитете впервые представили частичную официальную версию происшествия в Центральной Африке, где в июле 2018-го года была убита российская съемочная группа из трех человек. Вероятнее всего, заявление силовиков стало оперативным опровержением вчерашнего расследования центра "Досье", согласно которому, водитель, подвозивший россиян и таинственно скрывшийся после убийства, имел отношение к местной жандармерии, которая, в свою очередь, тесно контактировала с так называемой ЧВК Вагнера.

"Он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет", - говорится в заявлении.

Силовики утверждают, что после отказа от досмотра россияне были расстреляны темнокожими людьми, говорившими по-арабски. Водитель же сумел отвлечь внимание убийц и сумел скрыться. Впоследствии его нашли и допросили. В заявлении слышен упрек в адрес Центра управления расследованиями, который организовал трагическую экспедицию.

"Интернет-проект явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены", - гласит официальный текст СК.

31 июля были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Собщалось, что на африканском континенте съемочная группа по наводке ЦУР (структуре Михаила Ходорковского) собиралась снять документальный фильм о частных военных компаниях, в частности – ЧВК Вагнера. Известно, что многие бойцы этой организации награждены орденами и медалями РФ, при этом их статус, как военных, официально не закреплен. Новейшее расследования еще одной организации Ходорковского - "Досье" - настаивает на причастности в той или иной форме к трагедии того, кого принято называть куратором ЧВК - бизнесмена Евгения Пригожина, неофициально называемого многими СМИ личным поваром президента Владимира Путина.