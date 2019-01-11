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13:57

СК опроверг версию о связи ЧВК Вагнера с убийством трех россиян в ЦАР

В Следственном комитете впервые представили частичную официальную версию происшествия в Центральной Африке, где в июле 2018-го года была убита российская съемочная группа из трех человек. Вероятнее всего, заявление силовиков стало оперативным опровержением вчерашнего расследования центра "Досье", согласно которому, водитель, подвозивший россиян и таинственно скрывшийся после убийства, имел отношение к местной жандармерии, которая, в свою очередь, тесно контактировала с так называемой ЧВК Вагнера.

"Он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия  в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет", - говорится в заявлении.

Силовики утверждают, что после отказа от досмотра россияне были расстреляны темнокожими людьми, говорившими по-арабски. Водитель же сумел отвлечь внимание убийц и сумел скрыться. Впоследствии его нашли и допросили. В заявлении слышен упрек в адрес Центра управления расследованиями, который организовал трагическую экспедицию.

"Интернет-проект явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока  все обстоятельства произошедшего не будут установлены", - гласит официальный текст СК.

31 июля были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Собщалось, что на африканском континенте съемочная группа по наводке ЦУР (структуре Михаила Ходорковского) собиралась снять документальный фильм о частных военных компаниях, в частности – ЧВК Вагнера. Известно, что многие бойцы этой организации награждены орденами и медалями РФ, при этом их статус, как военных, официально не закреплен. Новейшее расследования еще одной организации Ходорковского - "Досье" - настаивает на причастности в той или иной форме к трагедии того, кого принято называть куратором ЧВК - бизнесмена Евгения Пригожина, неофициально называемого многими СМИ личным поваром президента Владимира Путина.

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16:01    
Россия будет прирастать богатствами Африки! И в этом ей помогут доблестные ЧВК! Запад в ужасной панике, что Россия отбила у него Африку, да и прогоняет его с Ближнего Востока!

15:54   Антон  
Я думаю прочитав этот материал, подкреплённый фото документами, каждый сможет сам принять решение кто виноват и как было на самом деле:https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/10/79135-hronika-horosho-podgotovlennoy-smerti?utm_source=Evening+Bell&utm_campaign=8ab163752b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_06_57&utm_medium=email&utm_term=0_5cf5773be9-8ab163752b-73427253

15:15    
Вот сейчас ЧВК супер активно работают, к примеру, в Судане, ЦАР, что в скором времени позволит открыть России мощную военную базу в центре Африки(ЦАР), а там кругом золото, алмазы, нефть и тд., а на суданском побережье Красного моря-военно-морскую базу! Ещё вместо египетской Хургады туда отдыхать будем летать!

15:02    
ЧВК крайне полезная структура для России и в экономическом, и в геополитическом плане! ЧВК в определённой степени позволяют России ДОМИНИРОВАТЬ во многих странах мира!

15:01    
14:17 А они в России не существуют. Это как мафия: название есть, а официально никто не признаёт.

14:17    
Почему существуют частные военные компании? От имени России бизнес на убийствах?

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