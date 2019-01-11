Петербургский офис «Руси сидящей» получил около 800 обращений за 2018 год

В 2018 году в петербургское отделение проекта «Русь сидящая» обращались из мест лишения свободы порядка 800 раз, сообщила в Facebook координатор отделения Анна Клименко.

«Очень много писем с просьбами прислать вещи на освобождение. Если у вас есть мужские джинсы, куртки, брюки, обувь, рубашки, шапки, перчатки и у вас они лежат на антресолях или висят без дела в шкафу, пожалуйста, приносите нам. Будем очень благодарны!» - написала Клименко.

По ее словам, «Русь сидящая» отвечает на все поступившие обращения.

Проект работал в Петербурге не полный год. Региональное отделение «Руси сидящей» открылось здесь во второй половине апреля 2018-го.