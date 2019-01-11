В Петербургской сбытовой компании сменился генеральный директор

Новым генеральным директором Петербургской сбытовой компании (ПСК) стал Сергей Кропачев, ранее занимавший должность заместителя руководителя компании, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ПСК. Назначение произошло 10 января.

В пресс-службе также добавили, что бывший гендиректор ПСК Максим Шаскольский освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.

Интернет-газета «Фонтанка.ру» пишет, что Шаскольский назначен советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Руководитель пресс-службы Смольного Андрей Кибитов эту информацию не подтвердил.

- На данный момент у меня таких документов нет. Если будут, то подтвердим информацию, но пока не могу, - прокомментировал Кибитов ЗАКС.Ру.

Максим Шаскольский работал генеральным директором ПСК с 2013 года. До этого на протяжении восьми лет занимал руководящие посты в «Ленэнерго» и ПСК. В 2008 году был награжден грамотой губернатора Петербурга, а в 2012 году получил благодарность Министерства энергетики России.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.