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14:57

СМИ: Госдума сердита на Клишаса и не спешит рассматривать его законопроекты

Член Совета Федерации Андрей Клишас, ставший одним из самых упоминаемых политиков зимы 2018-2019 годов, после своего интервью "Новой газете" попал в немилость к широкой группе депутатов Государственной думы, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на свои анонимные источники. Утверждается, что конкретным поводом для этого стало лояльное отношение сенатора к тем гражданам, кто называет нижнюю палату Федерального собрания "госдурой", и нежелание никак их наказывать. Правда, заявил он об этом с оговоркой: безобидным такого рода высказывание только в том случае, если не преследуется цель никого оскорблять.

Сам этот разговор возник в связи с последними законодательными инициативами, предлагаемые Клишасом: политик желает ввести для россиян наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, согласно его законопроекту, требует помещения граждан под административный арест сроком до пятнадцати суток.

Таким образом, теперь, судя по информации "Дождя", рассмотрение запретительных мер Думой откладывается на неопределенный срок.

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15:53    
Клишасу надо высосать закон о об обязательном принятии думой законопроектов от Клишаса.

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