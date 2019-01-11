Шульман против запрета транслировать "заведомо ложные сведения"

Обсуждающийся в последние два месяца законопроект, составленный сенатором Андреем Клишасом и предлагающий наказывать россиян за распространение в интернете "заведомо недостоверных и клеветнических сведений", вызвал нарекания у ученого, специалиста по законотворчеству Екатерины Шульман. В интервью телеканалу РБК она, прежде всего, заметила, что это в принципе бесполезная мера, когда речь идет о некоем серьезном происшествии: напуганным людям свойственно преувеличивать масштаб драматических обстоятельств. Законопроект же, по ее мнению, вызван именно слухами, которые порождают такие трагедии, как пожар в Кемерово и взрыв в Череповце.

Вредно, когда волнообразно начинают распространяться слухи про то, что это не взрыв, а теракт, и что погибших в сто раз больше. Конечно, плохо, когда кричат "пожар" в переполненном кинозале, но любое ЧП вызывает такие волны, это самозарождающийся городской фольклор. — Екатерина Шульман

Наконец, претензии у доцента РАНХиГС вызвала формулировка "заведомо ложные". По ее оценке, зачастую невозможно установить, что "заведомое", а что - нет.

14 января профильный комитет Думы рассмотрит законопроект Клишаса.