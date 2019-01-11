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16:58

Володин жалуется на дискриминацию России в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал развернутое интервью агентству "Интерфакс", в котором, в частности, порассуждал о тиранических порядках в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые не могут устраивать Россию. Так, депутат обратил внимание журналистов на то, что в Совете Европы регулярно ущемляются и попираются права и интересы российского народа. По его мнению, из-за фундаментальных противоречий и несовпадений уставов СЕ и ПАСЕ российская делегация де-факто лишена права голоса. Мириться с этим Кремль не намерен.

Если ПАСЕ, страны-участники приведут регламент в соответствие с Уставом СЕ, если они исключат норму, которая может быть отнесена лишь к диктаторским режимам, тогда можно будет говорить о том, что в Парламентской Ассамблее каждый имеет право голоса, может заявлять позицию на равных с другими участниками.

Вячеслав Володин

Если ничего не изменится, заявил политик, формально оставаться в ПАСЕ для его страны не имеет смысла.

Также Володина возмущает, что дискриминированные, с его точки зрения, участники ПАСЕ должны платить членский взнос наравне со всеми остальными.

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19:37    
действительно, дикарям цивилизованные институты не нужны... а, сша - не правильно взял для примера - они не согласны с тем, что как раз спонсируются диктаторские режимы и экстремистские группировки, типа палестинских и прочих... если берешь пример с сша - тогда бери пример во всем - экономике, политике, свободе слова и т.д..., а не выковыривай изюм из булки...

18:20    
Давно пора России выйти из этих русофобских ПАСЕ, ЕСПЧ и тд. Вон США из ЮНЕСКО вышли и из ООН(!!!!!!!!!) собираются!

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