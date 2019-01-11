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17:28

Гудков недоволен заявлением СК об убийстве журналистов в Африке

Реакция Следственного комитета на расследование центра "Досье" убийства российской съемочной группы в Центральной Африке вызвала гневную отповедь у политика Дмитрия Гудкова. По его мнению, в цивилизованной стране недопустимо перекладывать ответственность за жертвы на правозащитные и расследовательские организации - такие, как ЦУР (Центр управления расследованиями). Своим возмущением лидер "Гражданской инициативы" поделился с читателями Facebook.

Пресс-релиз подписан «официальным представителем СК России С.Петренко». И объяснить его появление можно только одним словом. Нет, даже одним числом. 316. Статья 316 УК РФ, «Укрывательство преступления». Между прочим, до двух лет.

Дмитрий Гудков

Напомним, что накануне, 10 января, на сайте Следкома появилось официальное сообщение, гласящее, что ни прямо, ни косвенно водитель, везший через ЦАР расстрелянных впоследствии российских журналистов, не был связан с российскими частными военными компаниями, деятельность которых убитые ехали расследовать. Более того, в сообщении содержался недвусмысленный упрек структурам Михаила Ходорковского, которые отправили съемочную группу в смертельное путешествие.

31 июля 2018-го года были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

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20:37    
Закономерный финал журналюг, захотевших срубить бабла на поисках грязи о России на ворованные у Росссии деньги жидёнком ходором. Хорошее предупреждение злопыхателям и искателям грязного компромата о нашей стране. А жидёнок пожалел всего лишь 300 долларов для охраны !

18:17    
Верю СК РФ, Бастрыкину, а не этому проходимцу Гудкову!

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