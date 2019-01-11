Президентская библиотека оцифрует рисунки художников блокадного Ленинграда

Президентская библиотека получила и оцифрует рисунки художников, живших и работавших в блокадном Ленинграде.

В частности, искусствоведы Николай и Раиса Благодатовы передали альбом графики художника Юрия Бажанова, две акварели И. Мартынова. Фотографию еще одного рисунка библиотеке прислал Евгений Аганин, который сам рисовал, будучи ребенком в годы блокады.

Всего на призыв библиотеки поделиться свидетельствами о жизни в военные годы откликнулись более 150 человек. Рисунки и письма оцифруют, затем они поступят в электронный фонд. Также на сайте библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Оборона и блокада Ленинграда», в которой собраны официальные документы, периодика, воспоминания ленинградцев, продуктовые карточки, фото- и кинохроника.