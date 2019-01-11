Псков не смог освоить бюджетные деньги, выделенные на ремонт дорог

Бюджетные 50 из 400 млн рублей, выделенные в 2018-м году федеральными властями на ремонт дорог во Пскове, не сумели истратить по назначению местные чиновники и поэтому вернули их в казну, передает ТАСС со ссылкой на городского главу Ивана Цецерского.

"К сожалению, не все средства оказались освоенными", - безрадостно отметил чиновник.

Таким образом, Псков не полностью успел подготовиться к международному медиафоруму "Ганзейские дни Нового времени". Конференция должна пройти в июне, и на ней в общей сложности ожидается до 600 тысяч гостей.

В наступившем году, со слов Цецерского, на те же самые цели город направит 300 млн рублей.

В то время, как город не может потратить деньги на благоустройство, Псковская область, центром которой он является, остро нуждается в дорогах. Так, в декабре областная администрация заявляла о том, что будет просить у федерального центра дополнительный миллиард рублей.