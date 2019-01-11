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18:23

Челябинского активиста вызвали в прокуратуру из-за лекции "Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму"

Координатор челябинского отделения «Открытой России» Денис Ибрагимов сообщил, что его вызвали в городскую прокуратуру после лекции «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», передает ОВД-Инфо.

На активиста составили протокол по ст. 20.33 КоАП (участие в нежелательной организации). Случилось это после прямой линии с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской, посвященной частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В прокуратуре Ибрагимов узнал, что материалы в ведомство передал Центр «Э». На активиста составили протокол по ст. 20.33 КоАП (участие в нежелательной организации). Из материалов административного дела стало известно, что вебинар смотрели студенты первого курса юрфака – и попросили их об этом сотрудники правоохранительных органов. Затем студенты дали показания против Ибрагимова, назвав его организатором мероприятия. 

По словам Ибрагимова, Центр «Э» связали «три совершенно несвязанные организации со схожими названиями» в одну. «"Правозащита Открытки", РОСД "Открытая Россия", а также британская Otkrytaya Rossia - совершенно разные организации. Первая - правозащитная организация, вторая, в которой состою я - российская. А про британскую ничего не знаю, но органы упорно пытаются меня к ней приписать», - подчеркнул активист.

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