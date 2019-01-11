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18:57

Аварийность домов на Ропшинском шоссе стала поводом для уголовного дела

Прокуратура Петродворцового района признала аварийным состояние стен в квартирах домов на Ропшинском шоссе в Петергофе, следователи возбудили уголовное дело.

Речь идет о ЖК «Новые кварталы Петергофа». Его жители жаловались врио губернатора Александру Беглова на плохое состояние домов, заявив, что после сдачи домов на межквартиных перегородках 450 квартир появились трещины. Прокуроры Прокуроры изучили технические заключения, в которых говорилось об аварийном состоянии межквартиных стен не менее чем в 68 квартирах.

По результатам проверки прокуратура направила в следственные органы материалы, и следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



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