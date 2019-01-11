Шнуров предложил всем додумать ругательное определение, данное Милонову

Письменные баталии между депутатом Государственной думы Виталием Милоновым и музыкантом Сергеем Шнуровым продолжились очередным стихотворным пасквилем последнего, опубликованным в Instagram. Таким образом фронтмен "Ленинграда" отреагировал на предложения политического деятеля подебатировать и схлестнуться в рэп-поединке. Самая резкая строфа произведения - заключительная, в которой читателю самому предлагается решить, какое еще слово из трех слогов применительно к Милонову можно употребить вместо слова "депутат".

Толковый парень, это сразу видно. Очки и борода, костюм металлик, Но выглядит не то чтобы солидно, Как настоящий ....... (депутат) Виталик. — Сергей Шнуров

Артист также отмечает, что его оппонента "распетушило".

Конфликт между двумя фигурами, настоящий или мнимый, начался 9 января, когда в телеинтервью Милонов обругал творчество "Ленинграда", найдя его похабным и сравнив с пивной отрыжкой. В ответ ему досталось от Шнурова насмешливое посвящение в стихах, после чего депутат вызвал оппонента на словесную дуэль.

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