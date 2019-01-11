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20:12

Виктор Ерофеев об отношениях с Белоруссией: От России чем дальше, тем лучше

Нервные и неровные отношения между президентами России и Белоруссии, ставшие достоянием общественности в последние несколько месяцев, а также слухи о превращении двух держав в объединенное государство прокомментировал в эфире "Эха Москвы" писатель и публицист Виктор Ерофеев. Из того, что было сказано на эту тему, его главным образом заинтересовала фраза белорусского лидера Александра Лукашенко, заявившего. что при некоторых сценариях развития событий Россия рискует потерять ближайшего союзника.

Дружба строится не на взаимном процветании, а на каких-то претензиях. Помимо того, что "то не делай", ты еще должен и "это делать". В результате вокруг России все меньше симпатизирующих ей государств, чем дальше - тем лучше

Виктор Ерофеев

На вопрос о том, кто бы теплее всех при таких печальных обстоятельствах мог дружить с Россией, прозаик то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что страны Полинезии.

Напомним, СМИ различного профиля с конца 2018-го года все чаще транслируют ту версию, согласно которой Кремль настроен на слияние со страной-соседом для изменения конституционного строя. Многие полагают, что такая формация требуется Владимиру Путину для того, чтобы он мог оставаться у власти сколь угодно долго. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на такое не пойдет и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз.

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