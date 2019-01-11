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19:55

На Невском проспекте задержали отца фигуранта дела «Сети» Юлия Бояршинова

Вечером 11 января на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы полицейские задержали стоявшего в одиночном пикете Николая Бояршинова, отца фигуранта дела «Сети» Юлия Бояршинова, сообщил ЗАКС.Ру сам задержанный.

По его словам, причиной интереса полиции стала чья-то жалоба.

- Я пока сижу в машине. Меня пока никуда не везут. Полицейские сказали, что на меня кто-то пожаловался из-за того, что я стою с плакатом, - рассказал задержанный.

По данным Группы помощи задержанных, полиция планирует отвезти пикетировавшего в 78 отделение полиции. 

Николай Бояршинов каждую пятницу пикетирует в центре Петербурга в поддержку сына и других фигурантов дела «Сети».

bojar.jpg (187 KB)Фото: Группа помощи задержанным

Депутат Заксобрания Борис Вишневский написал в своем  Telegram-канале, что, узнав о задержании Николая Бояршинова, поехал в 78 отделение полиции.

Напомним, ФСБ обвиняет 11 антифашистов и анархистов в участии в некоем «террористическом сообществе «Сеть». Все они были задержаны осенью 2017 года – зимой 2018 года, незадолго до президентских выборов. Дело «Сети» засекречено, но СМИ сообщали, что, по версии следствия, обвиняемые планировали организовать террористические акты и свергнуть государственную власть. Сразу несколько обвиняемых и один свидетель заявляли, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока.

Семь фигурантов содержится в следственном изоляторе города Пенза, еще один пензенец – под домашним арестом. Троих обвиняемых, в том числе Бояршинова-младшего, содержат в петербургском СИЗО-3.



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