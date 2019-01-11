Удальцов назвал многодневные зимние праздники частью геноцида

Пагубным явлением, отвлекающим от революции и победы над империализмом в лице "путинского режима", находит новогодние праздники координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. С его точки зрения, десять дней подряд - это непозволительно долгий срок для того, чтобы мириться с фактически остановившейся вокруг жизнью. Неординарной мыслью он поделился на YouTube-канале своего движения.

"Если честно, то эти праздники - элемент геноцида, ни в одной стране мира таких долгих праздников нет", - посетовал политик на впустую уходящее время, которое можно было использовать в том числе в целях борьбы за власть.

В свою очередь, правящая элита, констатировал Удальцов, тратит эти праздники если не более осмысленно, то по меньшей мере более для себя самой приятно и полезно.

Понятно, что власть от себя шагает, у них есть деньги, у них есть все, чтобы поехать в теплые страны, у них яхты, скейтборды... А наши работяги куда поедут на свои зарплаты? Летом хоть можно на свои огороды поехать - а зимой все дорого, за все берут немалую копейку — Сергей Удальцов

Геноцид, таким образом, состоит, по мнению Удальцова еще и в том, что малоимущие выбирают единственный доступный им метод досуга, "традиционный зимний вид спорта - литрбол", и это ведет разве что к увеличению числа некрологов каждый январь.