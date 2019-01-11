Отца фигуранта дела «Сети» Бояршинова отпустили из 78 ОП

Николай Бояршинов, задержанный на Невском проспекте, вышел из 78 отделения после написания объяснительной.

Фото: Сергей Еремеев

Он рассказал, что видел жалобу, из-за которой его доставили в отделение. По его словам, она была написана от имени Тимура Булатова. Он отметил также, что в написанном обращении в полицию было сказано, что его плакат мог содержать экстремистские лозунги.

Бояршинов был задержан в восьмом часу вечера на Невском проспекте, где он стоял в одиночном пикете в поддержку своего сына Юлия и других фигурантов дела "Сети".

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