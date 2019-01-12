Участника “бессрочного протеста” обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции

Сторонника инициативы “бессрочный протест” Евгения Мусина после задержания на Невском проспекте оставили до утра 12 января в 78 отделении полиции, сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Участники “бессрочного протеста” рассказали ЗАКС.Ру, что Мусин стоял в одиночном пикете с плакатом, критикующим президента Путина. Это не понравилось одному из прохожих, попытавшемуся порвать плакат. Мусин, по словам “бессрочников”, приехал в полицию, чтобы написать заявление о нападении, но сам оказался задержан. В отношении него составили протокол по статьей 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Член петербургской ОНК Яна Теплицкая, приехавшая к Мусину в 78 отделение полиции, позже написала в своем Telegram-канале “ОНК СПБ 16%”, что причина задержания Мусина осталась неизвестна ни ему самому, ни его защитнику.

Около трех часов в 78 отделении провел другой участник “бессрочного протеста” Семен Ткачук, которого, по словам Теплицкой, задержали за одиночный пикет с плакатом “Мы против смены власти”. Также на Невском проспекте был задержан и отпущен после написания объяснительной Николай Бояршинов, отец фигуранта дела “Сети” Юлия Бояршинов, каждую пятницу выходящий на Невский проспект с плакатом в поддержку сына.

Акции “бессрочного протеста” начались на волне общественного недовольства повышением пенсионного возраста в России. Участники инициативы проводят ежедневные акции по актуальным вопросам общественно-политической повестки. Часто их пикетирования заканчиваются задержаниями.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.