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0:46

Участника “бессрочного протеста” обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции

Сторонника инициативы “бессрочный протест” Евгения Мусина после задержания на Невском проспекте оставили до утра 12 января в 78 отделении полиции, сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Участники “бессрочного протеста” рассказали ЗАКС.Ру, что Мусин стоял в одиночном пикете с плакатом, критикующим президента Путина. Это не понравилось одному из прохожих, попытавшемуся порвать плакат. Мусин, по словам “бессрочников”, приехал в полицию, чтобы написать заявление о нападении, но сам оказался задержан. В отношении него составили протокол по статьей 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Член петербургской ОНК Яна Теплицкая, приехавшая к Мусину в 78 отделение полиции, позже написала в своем Telegram-канале “ОНК СПБ 16%”, что причина задержания Мусина осталась неизвестна ни ему самому, ни его защитнику.

Около трех часов в 78 отделении провел другой участник “бессрочного протеста” Семен Ткачук, которого, по словам Теплицкой, задержали за одиночный пикет с плакатом “Мы против смены власти”. Также на Невском проспекте был задержан и отпущен после написания объяснительной Николай Бояршинов, отец фигуранта дела “Сети” Юлия Бояршинов, каждую пятницу выходящий на Невский проспект с плакатом в поддержку сына.

Акции “бессрочного протеста” начались на волне общественного недовольства повышением пенсионного возраста в России. Участники инициативы проводят ежедневные акции по актуальным вопросам общественно-политической повестки. Часто их пикетирования заканчиваются задержаниями.



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0:46 Участника “бессрочного протеста” обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции

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