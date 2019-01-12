Быков: Россия при Путине уже не изменится - он доказал свою нереформируемость

Российский литератор Дмитрий Быков полагает, что Россия зациклилась на состоянии, которое можно охарактеризовать не иначе как "день сурка": ввиду своей невозможности предпринять что-либо действенное и сбросить "оковы сна и времени", она, проснувшись, вынуждена каждый день проживать аналогично прошедшему.

Вместе с тем, общество делится на две категории - тех, кто обреченно уверен, что не следует и пытаться что-либо сделать, и тех, кто полагает, что, мол, и пусть Россия ежедневно одинакова - "потому что, может быть, это такой особенный тип развития, уникальный и надо сохранить эту уникальность любой ценой". И те, и другие, констатирует Быков, одинаково не правы, так как "катание на этой карусели по кругу" ведет лишь к "деструкции". Однако шансы на перерождение у страны всё же имеются.