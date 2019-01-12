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12:22

Быков: Россия при Путине уже не изменится - он доказал свою нереформируемость

Российский литератор Дмитрий Быков полагает, что Россия зациклилась на состоянии, которое можно охарактеризовать не иначе как "день сурка": ввиду своей невозможности предпринять что-либо действенное и сбросить "оковы сна и времени", она, проснувшись, вынуждена каждый день проживать аналогично прошедшему.

Вместе с тем, общество делится на две категории - тех, кто обреченно уверен, что не следует и пытаться что-либо сделать, и тех, кто полагает, что, мол, и пусть Россия ежедневно одинакова - "потому что, может быть, это такой особенный тип развития, уникальный и надо сохранить эту уникальность любой ценой". И те, и другие, констатирует Быков, одинаково не правы, так как "катание на этой карусели по кругу" ведет лишь к "деструкции". Однако шансы на перерождение у страны всё же имеются.

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это опять будет срыв в деградацию, а не в перемены. Что в очередной раз свободой воспользуются для деструкции, а никоим образом не для развития. Это меня пугает очень сильно,

Дмитрий Быков

 

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16:37   Игорь  
Привык так некто к ножкам Буша,
А ныне уж не может кушать.
Никто в Кремле уж столь не пьет,
Калинку также не поет.

14:08    
Если менять Путина, то только на Советскую власть, социализм с его моральными ценностями и социальными благами! Нужен России новый Сталин, чтобы и навести порядок в стране, и быстрыми темпами двинуть её вперёд, как это произошло в 20 -50-е годы прошлого столетия!

12:54    
путин создал страну худшую чем даже ссср... аналог северной кореи...

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