Быков: Россия при Путине уже не изменится - он доказал свою нереформируемость

Российский литератор Дмитрий Быков полагает, что Россия зациклилась на состоянии, которое можно охарактеризовать не иначе как "день сурка": ввиду своей невозможности предпринять что-либо действенное и сбросить "оковы сна и времени", она, проснувшись, вынуждена каждый день проживать аналогично прошедшему.
Вместе с тем, общество делится на две категории - тех, кто обреченно уверен, что не следует и пытаться что-либо сделать, и тех, кто полагает, что, мол, и пусть Россия ежедневно одинакова - "потому что, может быть, это такой особенный тип развития, уникальный и надо сохранить эту уникальность любой ценой". И те, и другие, констатирует Быков, одинаково не правы, так как "катание на этой карусели по кругу" ведет лишь к "деструкции". Однако шансы на перерождение у страны всё же имеются.
Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это опять будет срыв в деградацию, а не в перемены. Что в очередной раз свободой воспользуются для деструкции, а никоим образом не для развития. Это меня пугает очень сильно,