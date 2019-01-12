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13:37

Беглов осмотрел новую школу в Калининском районе

Врио градоначальника Александр Беглов провел рабочий смотр строящихся и существующих объектов социальной инфраструктуры Калининского района.

В частности, он посетил новую школу, рассчитанную на 825 учеников, на Кондратьевском проспекте, 68/3. После завершения строительства город выкупит здание у застройщика - "Сэтл Сити". В бюджете Петербурга также предусмотрено 93 млн рублей на закупку необходимого для школы оборудования. 

Также и.о. губернатора подчеркнул, что в каждый район города обязательно должен быть сбалансированно наполнен объектами социнфраструктуры.

"В шаговой доступности должны быть школа, детский сад, поликлиника. Чтобы рядом была детская площадка, магазин, автомобильная парковка. Нужно сделать так, чтобы жители микрорайона меньше пользовались транспортом", - наказал Беглов.



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18:05    
Власть Питера строит худо бедно социальные объекты. А сколько жилых объектов построено за счет бюджета в 2018 году? Сколько семей получили бесплатное жилье??? Что-то громких отчетов на эту тему не слышно!

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