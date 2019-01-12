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14:45

"Я - не золотая рыбка": чиновница посоветовала врачам в Струнино самим облагородить больницу

Временно исполняющая обязанности губернатора Владимирской области Марина Чекунова, посетив с рабочим визитом больницу в городе Струнино, на чье аварийное состояние указал один из журналистов на большой пресс-конференции с Владимиром Путиным, рекомендовала врачам для начала самостоятельно озаботиться её внутренним убранством. Диалог чиновницы с медперсоналом приводит "33 Губерния".

"Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где? У вас пороги не чищены. Регистратура с решеткой. Откройте ее. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы. Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Ведь это несложно", - сетует Чекунова.

"Политика сегодня" привела ещё одну фразу из диалога врио с персоналом больницы: "Я, как будто золотая рыбка, должна все сделать".

Издание также уведомило, что зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов предположил, что подобного рода высказывание ещё не утвержденного на руководящий пост управленца может наложить негативный оттенок на политическую карьеру Чекуновой.

"Безусловно, все высказывания всех врио замов мы будем учитывать, когда губернатор внесет их кандидатуры на согласование. Пока Чекунова еще не утверждена депутатами ЗакСа на должность заместителя губернатора", - доложил Кавинов.

Напомним, на прошедшей в конце декабря большой пресс-конференции Путина представители СМИ задавали главе государства вопросы, кажущиеся им актуальными - например, принятие пенсионной реформы, инцидент в Керченском проливе, запреты концертов рэп-музыкантов, конфликт в Сирии и другие. Особый восторг зала вызвал вопрос корреспондента издания Life, касающийся планов президента на женитьбу.

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