Серебренников получил "Белого слона" за фильм "Лето"

Пребывающий под домашним арестом по делу "Седьмой студии" Кирилл Серебренников удостоился премии Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" как лучший режиссёр 2018 года за ленту "Лето", говорится на сайте Дома кино.

Помимо прочего, он удостоился награды в номинации "за впечатляющий симбиоз театра и кино".

Также кинокартину "Лето", вольно интерпретирующую жизнь Виктора Цоя и других ленинградских исполнителей во времена СССР, отметили "слонами" за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую музыку.

Фильмом года, по версии гильдии, стала "Война Анны" режиссёра Алексея Федорченко, повествующая о жизни девочки во времена массового расстрела пленных в годы ВОВ.

Ранее ассоциация театральных критиков присудила худруку "Гоголь-центра" премию в номинации "Человек года".

Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела "Седьмой студии". Его, бывшего директора организации Юрия Итина, экс-генпродюсера Алексея Малобродского, директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину. "Платформа", между тем, имела оглушительный успех.