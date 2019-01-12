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15:32

Серебренников получил "Белого слона" за фильм "Лето"

Пребывающий под домашним арестом по делу "Седьмой студии" Кирилл Серебренников удостоился премии Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" как лучший режиссёр 2018 года за ленту "Лето", говорится на сайте Дома кино.

Помимо прочего, он удостоился награды в номинации "за впечатляющий симбиоз театра и кино".

Также кинокартину "Лето", вольно интерпретирующую жизнь Виктора Цоя и других ленинградских исполнителей во времена СССР, отметили "слонами" за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую музыку. 

Фильмом года, по версии гильдии, стала "Война Анны" режиссёра Алексея Федорченко, повествующая о жизни девочки во времена массового расстрела пленных в годы ВОВ.

Ранее ассоциация театральных критиков присудила худруку "Гоголь-центра" премию в номинации "Человек года".

Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела "Седьмой студии". Его, бывшего директора организации Юрия Итина, экс-генпродюсера Алексея Малобродского, директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину. "Платформа", между тем, имела оглушительный успех.

 

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16:36    
15:42, Похоже, он вас перманентно беспокоит? Заканчивайте с извращениями, до добра не доведут, да и, не ровен час, мерещиться везде начнут.

15:42    
Почему слон белый? Голубой больше соответствует "творчеству" номинанта. И симбиоз , конечно, впечатляющий - пенис в анусе !

15:36    
Пусть лучше получит звание "Ударник капиталистического труда" где-нибудь на лесоповале! Хоть что-то полезное для России сделает!

Страница 1-ая (всего: 1)
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