В Париже взорвалась булочная: 4 погибли, более 40 пострадали Сегодня утром, 12 января, парижская булочная, расположенная в девятом округе, после недолгого пожара буквально "подлетела" на воздух. В результате взрыва, передает МВД Франции, погибли четверо человек, в том числе двое огнеборцев. У дома, на первом этаже которого находится пекарня, вышибло большую часть окон жилых квартир. Фото: Telegram-канал "Караульный" Десять пострадавших находятся в критическом состоянии, 47 имеют повреждения разной степени тяжести. Согласно предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.



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